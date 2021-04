Covid, news: nelle ultime 24 ore 16.168 nuovi casi su 334.766 tamponi. 469 morti (Di giovedì 15 aprile 2021) Calano le terapie intensive (-36) e i ricoveri ordinari (-583). Tasso di positività al 4,8%. Il generale Figliuolo: "In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer in più". Regioni in pressing per le riaperture. Dopo la sospensione da parte delle autorità sanitarie americane, Johnson & Johnson rimanda il lancio in Europa e le dosi già arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. In Francia sarà raccomandato agli over 55 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Calano le terapie intensive (-36) e i ricoveri ordinari (-583). Tasso di positività al 4,8%. Il generale Figliuolo: "In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer in più". Regioni in pressing per le riaperture. Dopo la sospensione da parte delle autorità sanitarie americane, Johnson & Johnson rimanda il lancio in Europa e le dosi già arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. In Francia sarà raccomandato agli over 55

