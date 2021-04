Covid | nelle ultime 24 ore 16 168 nuovi contagi e 469 morti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Sono 469 i morti da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ora in Italia. Ieri i decessi erano stati 476. Con 16.168 nuovi positivi a fronte di 334.766 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore, il tasso di positività passa a 4,8%. Ieri il tasso di positività era del 4,4%. Sono 3.490, 36 meno di ieri, le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

...decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.145 test sono risultate positive al... Diminuiscono i ricoveriterapie intensive, 72 ( - 3), e negli altri reparti, 471 ( - 22). Lo ......di rafforzare le proprie attività per dare risposte concrete all'emergenza sanitaria da- 19. ...più di 2.500 donne esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.168 casi positivi da coronavirus e 469 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 29.859 (619 in meno di ieri), di cui 3.490 nei ...Covid Italia, il bollettino di oggi 14 aprile 2021. Sono 16.168 i nuovi contagi e 469 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi positivi erano stati 13.447, 476 ...