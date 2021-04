Covid: Moretti (Pd), ‘stop nazionalismi, sostenere produzioni e brevetti Ue’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) – “L’Europa deve avere più competenze dal punto di vista sanitario ed è necessario che sui vaccini parli solo l’Ema. Dal punto di vista economico invece l’Europa ha salvato molti stati dal default con 750 miliardi di investimenti”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Omnibus.“Sul vaccino non possono esserci nazionalismi, le produzioni sono complesse, dobbiamo andare verso un regolamento più stringente nei brevetti ed occorre ripensare il modello europeo: meno nazionalismi. Bisogna sostenere le nostre imprese per la produzione sanitaria Covid: dai vaccini ai dispositivi alle mascherine”, ha aggiunto Moretti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) – “L’Europa deve avere più competenze dal punto di vista sanitario ed è necessario che sui vaccini parli solo l’Ema. Dal punto di vista economico invece l’Europa ha salvato molti stati dal default con 750 miliardi di investimenti”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandraa Omnibus.“Sul vaccino non possono esserci, lesono complesse, dobbiamo andare verso un regolamento più stringente neied occorre ripensare il modello europeo: meno. Bisognale nostre imprese per la produzione sanitaria: dai vaccini ai dispositivi alle mascherine”, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb.

