Covid: Moratti, 'prenotazioni sospese per under 60, vaccini per chi ha già appuntamento' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - In Lombardia le prenotazioni dei vaccini per gli under 60 "sono sospese, mentre continuano le vaccinazioni, ad esaurimento, di coloro che avevano già un appuntamento fissato. I caregiver dei circa 27mila minori disabili che sono stati caricati sul portale delle Poste possono aderire alla vaccinazione semplicemente indicando il codice fiscale del minore. Il numero comprende i nuclei familiari interi e tutti coloro che materialmente prestano loro assistenza". Lo sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita al Pio Albergo Trivulzio a Milano. Inoltre le 284mila persone disabili adulte, ha aggiunto, "sulla base dei dati forniti dall'Inps dal 2010 a oggi, possono già prenotare la vaccinazione attraverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ledeiper gli60 "sono, mentre continuano le vaccinazioni, ad esaurimento, di coloro che avevano già unfissato. I caregiver dei circa 27mila minori disabili che sono stati caricati sul portale delle Poste possono aderire alla vaccinazione semplicemente indicando il codice fiscale del minore. Il numero comprende i nuclei familiari interi e tutti coloro che materialmente prestano loro assistenza". Lo sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia, in visita al Pio Albergo Trivulzio a Milano. Inoltre le 284mila persone disabili adulte, ha aggiunto, "sulla base dei dati forniti dall'Inps dal 2010 a oggi, possono già prenotare la vaccinazione attraverso ...

Italpress : Moratti al Pio Albergo Trivulzio “Qui zero contagi Covid” - ComSax : @saraosalvatore Adesso mettiamo Fontana, Moratti o Gallera al ministero della sanità così il covid si spaventa e scappa via - Dalla_SerieA : Ibrahimovic: a rischio campagna anti-Covid della Regione Lombardia - - Fede_Valcauda : RT @mchicco: Via Zlatan dalle piattaforme di Regione Lombardia dopo che fa aprire ristoranti in zona arancione. Brava @fanpage https://t.c… - Miki_2313 : RT @Corriere: Ibrahimovic al ristorante in zona rossa: «Indegno come testimonial anti Covid, rimuove... -