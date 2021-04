Covid: Monti (Lega), ‘con dosi E.Romagna in Lombardia vaccinati 370mila in più’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Con le dosi arrivate all’Emilia-Romagna, in rapporto alla popolazione, in Lombardia sarebbero state vaccinate 370mila persone in più. E’ quanto ritiene il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali in consiglio regionale, Emanuele Monti. “è evidente che i grandi assenti in questo momento sono i vaccini. Questa mancanza – dice – costringe la macchina lombarda a lavorare al 30% della propria capacità erogativa. Colpa di una Commissione Europea che ha siglato accordi disastrosi e di un Governo Conte II succube di Bruxelles. Ad oggi, spiega, “viaggiamo al disotto di 50.000 vaccini al giorno mentre abbiamo la forza per triplicare le somministrazioni, grazie anche alla rete dei medici di medicina generale e alle strutture del privato accreditato”.Secondo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Con learrivate all’Emilia-, in rapporto alla popolazione, insarebbero state vaccinatepersone in più. E’ quanto ritiene il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali in consiglio regionale, Emanuele. “è evidente che i grandi assenti in questo momento sono i vaccini. Questa mancanza – dice – costringe la macchina lombarda a lavorare al 30% della propria capacità erogativa. Colpa di una Commissione Europea che ha siglato accordi disastrosi e di un Governo Conte II succube di Bruxelles. Ad oggi, spiega, “viaggiamo al disotto di 50.000 vaccini al giorno mentre abbiamo la forza per triplicare le somministrazioni, grazie anche alla rete dei medici di medicina generale e alle strutture del privato accreditato”.Secondo ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Monti (Lega), 'con dosi E.Romagna in Lombardia vaccinati 370mila in più'... - spritzett0 : @marsalemm ho tanti amici a Roma e prima del covid ero sempre giù, ma abito tra i monti hahah - TruppenStrunz : @leone_monti Ma stai muto, che si è prestata col Covid in giro ad andare a Roma per salvare il famoso 'o Conte o n… - leone_monti : @JL5714 @VittorioBanti @FQLive @fattoquotidiano E poi coglione lo capisci che è diretta consegueza? Lo capisci feno… - upclimbing : Discussione su un tema purtroppo ancora attuale ?????? appuntamento on line domani ?? -