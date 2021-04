Covid: militare morto dopo vaccino, pm vola in Olanda per accertamenti su fiale (3) (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - L'inchiesta, intanto, prosegue per verificare se davvero c'è una correlazione tra la morte del militare e la somministrazione del vaccino. "Le attività che stiamo facendo in discovery parallelamente all'esame autoptico - spiega il magistrato - siamo alla seconda fase che prevede tra le altre cose l'esame tossicologico". Proprio ieri sono stati fatti i prelievi istologici. "dopo l'autopsia - dice il pm - sono stati prelevati gli organi e sono stati messi in specifiche soluzioni che hanno 'fissato' gli organi. Ieri è stato fatto il campionamento, con la presenza dei consulenti". "Adesso aspetteremo le analisi istologiche aggiunge - che danno risultato sugli organi. E' l'analisi cellulare per sapere se c'era qualche patologia a livello di organi e che non si conosceva. Nel frattempo stiamo facendo le restanti analisi, e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - L'inchiesta, intanto, prosegue per verificare se davvero c'è una correlazione tra la morte dele la somministrazione del. "Le attività che stiamo facendo in discovery parallelamente all'esame autoptico - spiega il magistrato - siamo alla seconda fase che prevede tra le altre cose l'esame tossicologico". Proprio ieri sono stati fatti i prelievi istologici. "l'autopsia - dice il pm - sono stati prelevati gli organi e sono stati messi in specifiche soluzioni che hanno 'fissato' gli organi. Ieri è stato fatto il campionamento, con la presenza dei consulenti". "Adesso aspetteremo le analisi istologiche aggiunge - che danno risultato sugli organi. E' l'analisi cellulare per sapere se c'era qualche patologia a livello di organi e che non si conosceva. Nel frattempo stiamo facendo le restanti analisi, e i ...

Advertising

fattoquotidiano : A giudicare dagli annunci di “cambi di passo”, il piano vaccinale gestito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo do… - TV7Benevento : Covid: militare morto dopo vaccino, pm vola in Olanda per accertamenti su fiale (3)... - TV7Benevento : Covid: militare morto dopo vaccino, pm vola in Olanda per accertamenti su fiale (2)... - profluigimarino : Gennaro Verrengia : un eroe... vaccina dalle 7,30 a infinito @ministerosalute @ministerodifesa_official… - Silvia_2060 : RT @EntropicBazaar: Microchip anticovid da impiantare nel corpo pronti grazie a DARPA, il pupillo tecnologico della NATO (l'agenzia militar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid militare J&J sospeso tra mille dubbi e nella guerra dei vaccini ci rimettiamo noi ... tanto per cominciare, le prime 185mila dosi arrivate ieri all'aeroporto militare di Pratica di ... Ed è legato alle due grandi famiglie di vaccini in campo contro il Covid. Sappiamo infatti che esistono ...

Vaccino Covid, dosi Pfizer arrivate in Italia Saranno scortate dalla Polizia di Stato nella varie località del nostro Paese Arrivate questa mattina all'aeroporto militare di Ciampino, a Roma, diverse dosi di vaccino anti - Covid19 di Pfizer/Biontech. Le dosi sono arrivate in Italia da Lipsia e sono destinate a varie località del nostro Paese. In occasione ...

Il labirinto della crisi tra Bolsonaro, Covid e militari Avvenire Covid: militare morto dopo vaccino, pm vola in Olanda per accertamenti su fiale (2) (Adnkronos) - Ieri l'incontro a Linate, dove sono state portate le fiale dai Carabinieri che erano state prelevate dai Nas a Cremona "e abbiamo preso le altre scatole che contenevano i vaccini". "Ho ...

Vaccino Johnson & Johnson, dosi arrivate in Italia. Speranza: «Valuteremo nei prossimi giorni» Gli Stati Uniti sospendono precauzionalmente il vaccino anti-Covid Janssen di Johnson&Johnson dopo i casi ... Il vaccino monodose, come scrive SkyTg24, è arrivato ieri all'aeroporto militare di ...

... tanto per cominciare, le prime 185mila dosi arrivate ieri all'aeroportodi Pratica di ... Ed è legato alle due grandi famiglie di vaccini in campo contro il. Sappiamo infatti che esistono ...Saranno scortate dalla Polizia di Stato nella varie località del nostro Paese Arrivate questa mattina all'aeroportodi Ciampino, a Roma, diverse dosi di vaccino anti - Covid19 di Pfizer/Biontech. Le dosi sono arrivate in Italia da Lipsia e sono destinate a varie località del nostro Paese. In occasione ...(Adnkronos) - Ieri l'incontro a Linate, dove sono state portate le fiale dai Carabinieri che erano state prelevate dai Nas a Cremona "e abbiamo preso le altre scatole che contenevano i vaccini". "Ho ...Gli Stati Uniti sospendono precauzionalmente il vaccino anti-Covid Janssen di Johnson&Johnson dopo i casi ... Il vaccino monodose, come scrive SkyTg24, è arrivato ieri all'aeroporto militare di ...