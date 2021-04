Covid, Mcc-Svimez: “Forti criticità finanziarie per Pmi che hanno chiesto Fondo Garanzia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) La struttura finanziaria delle imprese che hanno fatto ricorso al Fondo di Garanzia per le Pmi “presenta notevoli criticità” e, rispetto al totale delle attività, “la gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero tallone d’Achille” per molte di loro. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come, all’interno delle imprese in contabilita? ordinaria che hanno fatto domanda di Garanzia al Fondo per le Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale. Quello delle criticità nella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un elemento che “non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) La struttura finanziaria delle imprese chefatto ricorso aldiper le Pmi “presenta notevoli” e, rispetto al totale delle attività, “la gestione del magazzino e dei crediti a breve si conferma il vero tallone d’Achille” per molte di loro. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale esull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio, nel quale si evidenzia come, all’interno delle imprese in contabilita? ordinaria chefatto domanda dialper le Pmi, le società di capitale siano 221.071, pari all’81,1% del totale. Quello dellenella struttura finanziaria, si legge nel rapporto, è un elemento che “non ...

