Covid, Mcc-Svimez: “Con misure sostegno aumentato e non interrotto credito a imprese” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo nel corso dell’emergenza pandemica non “è stato interrotto l’afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da Mediocredito Centrale e Svimez sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. In particolare, si legge, “appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Attraverso le risorse di liquidità garantite e introdotte dal governo nel corso dell’emergenza pandemica non “è statol’afflusso dial mondo delle, a differenza di quanto avvenuto in altre fasi cicliche recenti. Nei primi due trimestri del 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, gli impieghi all’economia reale sono aumentati in misura ragguardevole. Maggiormente al Centro-Nord, ma anche il Sud ne ha beneficiato”. E’ quanto emerge dal rapporto presentato oggi da MedioCentrale esull’impatto delleintrodotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio. In particolare, si legge, “appare netta la differenza con il precedente ciclo negativo, tra il 2012 e il 2013, caratterizzato da una marcata caduta negli impieghi. La ...

