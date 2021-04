Covid Lombardia | oggi 2 153 contagi e 85 morti | bollettino 14 aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 2.153 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 14. La tabella dei dati dalla Regione registra inoltre altri 85. Gli attualmente positivi sono in calo costante e asono poco più di 70mila in tutta la regione. Secondo i dati delnazionale, i guariti sono stati 3.345 da ieri e sono calati ancora i ricoverati, sia nei reparti che in terapia intensiva. Nel primo caso, i pazientiin ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di 30 ingressi in intensiva, i posti letto occupati sono 781, 6 in meno di ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I decessi sono 85 per un totale complessivo di 31.994 morti indall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 550 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui ......dati con positivi e decessi dalla Regione Sono 2.153 i nuovi contagi da coronavirus in... Nel primo caso, i pazientiin ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di ...MILANO, 14 APR - Con 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 4,2% (ieri 5.1%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensi ...Con 50.487 tamponi effettuati, mercoledì 14 aprile sono 2.153 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 4,2% (martedì 5.1%). Continua il calo dei ric ...