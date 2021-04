Covid Lombardia, oggi 2.153 contagi e 85 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 2.153 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati dalla Regione registra inoltre altri 85 morti. Gli attualmente positivi sono in calo costante e a oggi sono poco più di 70mila in tutta la regione. Secondo i dati del bollettino nazionale, i guariti sono stati 3.345 da ieri e sono calati ancora i ricoverati, sia nei reparti che in terapia intensiva. Nel primo caso, i pazienti Covid in ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di 30 ingressi in intensiva, i posti letto occupati sono 781, 6 in meno di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 2.153 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 14. La tabella dei dati dalla Regione registra inoltre altri 85. Gli attualmente positivi sono in calo costante e asono poco più di 70mila in tutta la regione. Secondo i dati delnazionale, i guariti sono stati 3.345 da ieri e sono calati ancora i ricoverati, sia nei reparti che in terapia intensiva. Nel primo caso, i pazientiin ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di 30 ingressi in intensiva, i posti letto occupati sono 781, 6 in meno di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

