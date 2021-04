Covid Liguria, oggi 231 contagi e 8 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 231 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 14 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nella regione, registrati altri 8 morti, che portano il totale a 4.018 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 7.465, con un calo di 268 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 231 ida coronavirus in, 14, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, nella regione, registrati altri 8, che portano il totale a 4.018 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 7.465, con un calo di 268 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

