Advertising

La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - giornaleradiofm : Covid: Letta vede Speranza, pieno accordo su linea da tenere: (ANSA) - ROMA, 14 APR - 'Stamani ho incontrato Robert… - MediasetTgcom24 : Covid, Letta incontra Speranza: 'Pieno accordo sulla linea da tenere' #Pd - iconanews : Covid: Letta vede Speranza, pieno accordo su linea da tenere - Lymond15 : @michele_geraci -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta

Il segretario del Pd, Enrico, ha incontrato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere della gestione dell'emergenza. 'Abbiamo fatto il punto su campagna vaccinale e piano di riaperture in sicurezza, in ...Così il segretario Pd Enricosu twitter. .Quel Bettini che risulta anche essere un punto di riferimento del Pd europeista e sostenitore del governo Draghi, governo del quale Enrico Letta, segretario del Pd ... a fare nulla nella speranza ...Tanto che spesso era necessario installare sensi unici pedonali. LEGGI ANCHE >>> Covid, le voci dei commercianti: “Siamo in ginocchio, ora riapriremo comunque” Adesso San Gregorio Armeno è ...