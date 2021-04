**Covid: Letta, 'bene 40 mld da governo, passo decisivo in vista riaperture'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il governo Draghi annuncia uno scostamento di 40 miliardi per interventi su imprese, lavoro, professioni. Scelta importante che verrà incontro alle tante categorie economiche che chiudendo hanno garantito la salute di tutti. passo decisivo in vista delle prossime riaperture". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "IlDraghi annuncia uno scostamento di 40 miliardi per interventi su imprese, lavoro, professioni. Scelta importante che verrà incontro alle tante categorie economiche che chiudendo hanno garantito la salute di tutti.indelle prossime". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

