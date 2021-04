**Covid: Letta, 'bene 40 mld da governo, passo decisivo in vista riaperture'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #dimartedi Enrico Letta: 'Per fortuna abbiamo un ministro come Roberto Speranza, al quale va tutta la mia solidarie… - TV7Benevento : **Covid: Letta, 'bene 40 mld da governo, passo decisivo in vista riaperture'**... - Maurizincazzato : Grecia, nelle isole covid-free acquisti a buon prezzo per vacanze e residenza - Il Sole 24 ORE.… - DeSantis1948 : Covid: Letta vede Speranza, pieno accordo su linea da tenere - Ultima Ora - ANSA - Massimi47715989 : Covid: Letta vede Speranza, pieno accordo su linea da tenere - Ultima Ora - ANSA -