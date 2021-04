Covid | la biologa Gallavotti spiega i vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson su La7 | “Rischi bassissimi ma benefici decisamente rilevanti”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) LaBarbara, nel corso della trasmissione “Dimartedì” (La7), fuga tutti i dubbi suie Johnson & Johnson. Riguardo al vaccino anglo-svedese,: “In un numero molto piccolo di persone che si erano vaccinate con, si sono manifestate, qualche giorno dopo dalla prima dose, delle forme di trombosi rarissime, caratterizzate tra l’altro da una forte carenza di piastrine. Non si tratta però di trombosi comuni, che, a prescindere del, in Italia ammontano a circa 166 al giorno. Parliamo di trombosi rare – continua – che a volte, per esempio, sono connesse a trattamenti con eparina. L’Ema ha analizzato 86 segnalazioni di queste trombosi su 25 milioni di persone vaccinate, ovvero un caso ogni 300mila vaccinati. Di ...

Facebook saranno ospiti la biologa e nutrizionista Patrizia Lamberti e Francesco Rosato, dottore in Scienze Motorie ed esperto in movimento umano. 'Alimentazione e benessere fisico, così il Covid-...
"Sei casi di trombosi su quasi 7 milioni di somministrazione di vaccino anti-Covid J&J sono un rischio molto basso ... negli Usa al vaccino di Janssen (gruppo Johnson&Johnson), il biologo Enrico Bucci ...