Covid Italia oggi, sono 353 i medici morti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Salgono a 353 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid 19. Sergio De Paola, dermatologo del Salernitano, da poco in pensione, è l'ultima vittima ricordata nell"elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. L'articolo proviene da Italia Sera.

