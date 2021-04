Covid Italia, oggi 16.168 contagi e 469 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 30 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Covid nella regione si sono registrati 353.761 contagi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi ... Leggi su tvsette (Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo ilquotidiano ci sono anche 30. Dall'inizio dell'epidemia danella regione si sono registrati 353.761. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi ...

Advertising

LauraGaravini : Un bel momento per la lotta al #covid e per il contrasto alla pandemia. Nell'odg @italiaviva appena approvato in… - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - ferne1908 : RT @Lucrezi97533276: Comunque ci vuole il coraggio a chiedere le dimissioni di Speranza e a difendere Fontana che è il responsabile della p… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli scali… -