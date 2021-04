Covid Italia, i Maîtres italiani: "Riaprire bar e ristoranti in sicurezza, accelerare su vaccini" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (LabItalia) - "Noi chiediamo di Riaprire bar e ristoranti, ma di farlo in sicurezza, seguendo tutti i controlli possibili. E poi serviranno i controlli mirati, per evitare dopo di dover richiudere per pochissimi che non seguono i protocolli. Non ce lo possiamo permettere". E' l'appello al governo che arriva, intervistato da Adnkronos/LabItalia, da Silvio Pannace, vicepresidente di Amira, storica Associazione Maîtres Italiani ristoranti ed alberghi, nata nel 1955 nel ristorante Savini di Milano, e che rappresenta oltre 3.500 professionisti impegnati nel turismo e nella ristorazione, in Italia e all'estero. Secondo Pannace, quello che è fondamentale "è che si seguano scrupolosamente tutte le prescrizioni previste dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 apr. (Lab) - "Noi chiediamo dibar e, ma di farlo in, seguendo tutti i controlli possibili. E poi serviranno i controlli mirati, per evitare dopo di dover richiudere per pochissimi che non seguono i protocolli. Non ce lo possiamo permettere". E' l'appello al governo che arriva, intervistato da Adnkronos/Lab, da Silvio Pannace, vicepresidente di Amira, storica Associazionenied alberghi, nata nel 1955 nel ristorante Savini di Milano, e che rappresenta oltre 3.500 professionisti impegnati nel turismo e nella ristorazione, ine all'estero. Secondo Pannace, quello che è fondamentale "è che si seguano scrupolosamente tutte le prescrizioni previste dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Vaccini Covid, Figliuolo: "In arrivo altre 7 milioni di dosi Pfizer" 'Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più. Per l'Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. Il piano va avanti così come l'...

Mediaset: Giordani, in Italia I trim positivo, ricavi non lontani da 2019 Recuperato 60 - 70% di quanto perso per Covid,Spagna difficile . "In Italia stiamo performando molto bene, il trimestre sara' positivo. Nel primo trimestre 2020 i ricavi erano scesi dell'11% rispetto al 2019, e ora abbiamo recuperato il 60 -...

Fnomceo incontra Figliuolo: “Apprezzamento per l’ottimo lavoro. Obiettivo 500mila vaccini al giorno. Contributo medici fondamentale” Anelli: “Apprezziamo molto il lavoro che il Commissario Straordinario sta facendo per la realizzazione del piano di vaccinazione”. 14 APR - 500mila vaccinazioni al giorno: è questo l’obiettivo che il ...

