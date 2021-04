Covid Italia, i Maîtres italiani: “Riaprire bar e ristoranti in sicurezza, accelerare su vaccini” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Noi chiediamo di Riaprire bar e ristoranti, ma di farlo in sicurezza, seguendo tutti i controlli possibili. E poi serviranno i controlli mirati, per evitare dopo di dover richiudere per pochissimi che non seguono i protocolli. Non ce lo possiamo permettere”. E’ l’appello al governo che arriva, intervistato da Adnkronos/LabItalia, da Silvio Pannace, vicepresidente di Amira, storica Associazione Maîtres Italiani ristoranti ed alberghi, nata nel 1955 nel ristorante Savini di Milano, e che rappresenta oltre 3.500 professionisti impegnati nel turismo e nella ristorazione, in Italia e all’estero. Secondo Pannace, quello che è fondamentale “è che si seguano scrupolosamente tutte le prescrizioni previste dal ministero e dagli organi competenti: i contagi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Noi chiediamo dibar e, ma di farlo in, seguendo tutti i controlli possibili. E poi serviranno i controlli mirati, per evitare dopo di dover richiudere per pochissimi che non seguono i protocolli. Non ce lo possiamo permettere”. E’ l’appello al governo che arriva, intervistato da Adnkronos/Lab, da Silvio Pannace, vicepresidente di Amira, storica Associazionenied alberghi, nata nel 1955 nel ristorante Savini di Milano, e che rappresenta oltre 3.500 professionisti impegnati nel turismo e nella ristorazione, ine all’estero. Secondo Pannace, quello che è fondamentale “è che si seguano scrupolosamente tutte le prescrizioni previste dal ministero e dagli organi competenti: i contagi ...

