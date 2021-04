Covid India | nuovo record di contagi | oltre 184mila in un giorno

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano a salire ida Coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore è stato raggiunto undi infezioni, con 184.372 positivi al-19. A fornire il dato sono state le autorità sanitarie del paese, che hanno anche annunciato il decesso di 1.027 persone nello stesso arco di tempo. Il totale diregistrati da inizio pandemia sale così a13,87 milioni, quello dei decessi a 172.085, con un numero di morti giornaliero, sottolinea l’Hindustan Times, che per la prima volta in cinque mesi ha superato la soglia dei mille. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - SkyTG24 : India, i fedeli indù accorrono in massa sul Gange nonostante il boom dei contagi - htTweets : Centre approves Russia’s #Covid19 vaccine #SputnikV - Agenzia_Italia : La variante del Covid fa paura, la Francia sospende i voli dal Brasile - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'India approva l'uso del vaccino russo Sputnik V #india -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

...87 milioni Continuano a salire i contagi da Coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore è stato raggiunto un nuovo record di infezioni, con 184.372 positivi al- 19. A fornire il dato sono ...Con questi numeri l'ha scalzato il Brasile dal posto di secondo Paese più colpito dalla ... Il Messico ha registrato 592 nuovi decessi a causa della pandemia- 19 nelle ultime 24 ore per ...quasi 14 milioni di contagiati Nel resto del mondo da segnalare la situazione dell'India che ha aggiornato il proprio triste record giornaliero di casi di coronavirus con 184.372 contagi nelle ultime ...ma il Covid-19 ci ha messo del suo e i round della King of the Baggers in programma sono stati ridotti attualmente a tre (Road Atalanta, Road America e Laguna Seca).“È una grande notizia che Indian ...