Covid, in Sicilia quattro nuove zone rosse (Di mercoledì 14 aprile 2021) quattro nuove "zone rosse" e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza appena firmata. Le nuove restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania.

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - MediasetTgcom24 : Covid, in Sicilia disposte quattro nuove zone rosse #Covid - javert64 : RT @rep_palermo: Covid, in Sicilia quattro nuove 'zone rosse' e proroga per altre otto [aggiornamento delle 20:26] - UCommentator2 : In Sicilia i numeri Covid sono diventati impressionanti nonostante più di un 1 M di vaccinati Sti rincoglioniti s… -