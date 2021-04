Covid, in Sicilia quattro nuove zone rosse (Di mercoledì 14 aprile 2021) quattro nuove "zone rosse" e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza appena firmata. Le nuove restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021)" e proroga per altre otto in. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza appena firmata. Lerestrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Covid Italia oggi, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile I numeri da Lombardia a Sicilia, da Toscana a Veneto, da Lazio a Piemonte, da Campania a Puglia Il bollettino delle regioni sul Covid in Italia oggi, 15 aprile, con i dati della Protezione Civile. ...

Un nuovo hub vaccinale per la provincia di Siracusa: centro da 700 inoculazioni a Portopalo Tra i 17 nuovi centri di vaccinazione che la Protezione civile regionale sta realizzando in Sicilia ce ne è uno anche in provincia di Siracusa. Si tratta del centro sportivo di Portopalo, in ...Covid: ...

Troppi positivi al Covid - La Sicilia accelera per diventare rossa, Attualità | Gazzetta Jonica - Web Magazine I provvedimenti, necessari per l’aumento considerevole del numero dei positivi al Covid in tutta l’Isola, sono stati richiesti dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Aziende ...

Covid-19: in Sicilia peggiora indicatore dei positivi, sono 506 ogni 100 mila abitanti Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 6,5% (media Ita ...

