Covid, in Campania resta alto e costante il numero dei nuovi positvi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora oltre 2000 nuovi positivi nella giornata di oggi in Regione Campania. Il tasso di positività si aggira intorno all'11%. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 27 decessi. Di seguito il bollettino completo dell'Unità di Crisi: Positivi del giorno: 2.212 (*) di cui Asintomatici: 1.511 (*) Sintomatici: 701 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 21.170 Tamponi antigenici del giorno: 3.768 ?Deceduti: 27 (**)? Totale deceduti: 5.851 Guariti: 1.615 Totale guariti: 264.906? ** 27 deceduti nelle ultime 48 ore.? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 127 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: ...

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Dopo anziani vaccini alle isole”. DIRETTA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 14 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, il contagio continua a scendere in Campania: oggi al 10,45% -… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 2.212 i nuovi positivi -