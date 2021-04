Covid in Brasile, mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un’infermiera: “Ci implorano di non farli morire” (Di giovedì 15 aprile 2021) mancano i sedativi negli ospedali di Rio de Janeiro, dove alcuni operatori sanitari hanno denunciato di aver dovuto intubare dei pazienti Covid da svegli. Un'infermiera dell'ospedale Albert Schweit ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 15 aprile 2021)negli ospedali di Rio de Janeiro, dove alcuni operatori sanitari hanno denunciato di aver dovuto intubare deida svegli. Un'infermiera dell'ospedale Albert Schweit ... sul sito.

Advertising

Adnkronos : #Brasile, #Bolsonaro paragona restrizioni contro il #covid a dittatura e comunismo. - Agenzia_Ansa : Covid: in Brasile 3.808 morti e 82 mila contagi in 24 ore #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati legati #covid - mircovic77 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati legati #covid - SusanaMNK : RT @LaStampa: Covid in Brasile, mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un’infermiera: “Ci implorano di non farli morire”… -