Covid, in Brasile mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un'infermiera: "Ci implorano di non farli morire"

Mancano i sedativi negli ospedali di Rio de Janeiro, dove alcuni operatori sanitari hanno denunciato di aver dovuto intubare dei pazienti Covid da svegli. Un'infermiera dell'ospedale Albert Schweit

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Petrolio ad un bivio, occhi puntati su Eni, Saipem e Tenaris ...da programmi di stimolo e da un ulteriore allentamento delle misure di contrasto al Covid - 19, in ... in particolare l'andamento della pandemia in Brasile e in India, dove l'infezione appare fuori ...

Covid - 19. Strage di bambini in Brasile, oltre 800 i morti Il Covid ha fatto strage di bambini in poco più di un anno. Il Paese sudamericano ha superato le 360mila vittime dall'inizio della pandemia e, nonostante l'abbondante documentazione sul fatto che questo ...

Covid, strage di bambini in Brasile. Oltre 800 morti Il Brasile, diventato epicentro mondiale della pandemia, continua a registrare ben oltre 3.000 morti al giorno e sempre più under 40 ...

Covid: Brasile, esperto, Bolsonaro voleva immunità di gregge BRASILIA, 15 APR - Un esperto in Salute pubblica brasiliano, Gonzalo Vecina Neto, ha affermato che il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, aveva "pianificato" l'immunità di gregge della popola ...

