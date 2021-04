Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 aprile, che sale di 16.168 casi e 469 morti. Coronavirus, bilancio del 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 aprile, che sale di 16.168 casi e 469 morti. Coronavirus, bilancio del 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti in più su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, nuovo record di casi giornalieri in #India: quasi 185mila - TgLa7 : #Covid: in Francia nuovo record vaccinazioni, 510 mila - fattoquotidiano : A giudicare dagli annunci di “cambi di passo”, il piano vaccinale gestito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo do… - PhBischof : RT @prohelvetia: #Covid_19 ?? Il Consiglio federale ha comunicato: Con determinate restrizioni, da lunedì 19 aprile saranno di nuovo consent… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 2.212: nuovo balzo. Negli ospedali 27 morti in 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Cdp e Assilea: plafond da 1 miliardo per leasing PMI ... che nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da Covid - 19 sono tra i soggetti maggiormente ... Inoltre, il meccanismo di funzionamento del nuovo plafond è molto simile a quello già previsto dagli ...

Il lusso verso i livelli pre - Covid. LVMH centra l'obiettivo Le quotazioni hanno toccato oggi a 614 euro il nuovo massimo storico, con un rialzo di circa il 120%... prima dell'avvio del brusco movimento ribassista causato dalle notizie del Covid. LVMH può quindi ...

Covid, nuovo record di casi giornalieri in India: quasi 185mila

Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.168 casi con 334.766 tamponi e 469 vittime I nuovi casi di positività in Emilia-Romagna sono 859, mentre i morti sono stati 30. I guariti sono 660 e i ricoveri sono calati di 78 unità. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si ...

Covid, 16.168 nuovi casi con 334.766 tamponi e altri 469 decessi In Italia ci sono 16.168 nuovi casi di coronavirus a fronte di 334.766 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.447 con 304.990 test). Nelle ultime 24 ore sono stati reg ...

