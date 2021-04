Covid | il gen Battistini | braccio destro di Figliuolo | incontra Bardi | ' Esportiamo modello vaccini Basilicata'

Advertising

_Carabinieri_ : Il Com. Gen. dei #Carabinieri Teo Luzi ha visitato la Legione Marche, ringraziando tutti i militari dell’Arma per l… - ValeMameli : RT @semeraro_g: forse perché datata 7 aprile 2021 la lettera che la Direz.Salute e Integraz.Sociosan.della Reg.Lazio ha inviato a diret… - VitoBardi : RT @LaGazzettaWeb: Covid, il gen. Battistini, braccio destro di Figliuolo, incontra Bardi: «Esportiamo modello Basilicata» - LaGazzettaWeb : Covid, il gen. Battistini, braccio destro di Figliuolo, incontra Bardi: «Esportiamo modello Basilicata» - MichelePadova16 : Il gen Figliuolo mentre accelera deciso nella guerra al covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gen

La Gazzetta del Mezzogiorno

Tra questi, vi è il primo cittadino di Balvano (Potenza), Costantino Di Carlo (da poco guarito dal), il quale ha disposto lo stop alla didattica in presenza da domani, 15 aprile, fino a sabato ......di 1.170 dosi Pfizer per mantenere alti i ritmi della campagna vaccinale contro il- 19. Lo ... Il. Figliuolo ha commentato con frasi positive l'andamento della campagna sul territorio ...Gen.le Lettore. Dall'inizio della emergenza Sanitaria derivata dalla epidemia Covid-19 i giornalisti di brindisilibera.it lavorano senza sosta per dare una informazione precisa e affidabile, ma in ...I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti eseguiti nell’ambito di specifico servizio di controllo per il rispetto delle prescrizioni Covid-19, hanno sanzionato amminist ...