Advertising

italiaserait : Covid, Grattagliano (Simg Puglia): “Dobbiamo scegliere chi vaccinare per primo” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Grattagliano

Yahoo Finanza

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell'epidemia- 19, l'impatto di ... Direttore responsabile Mondosanità, Presidente Motore Sanità - Ignazio, Presidente ...“Nei nostri ambulatori arrivano centinaia di telefonate di pazienti che ci chiedono come organizzare la vaccinazione, quale vaccino è più indicato per le loro caratteristiche e questo comporta un note ...