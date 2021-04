(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Hoilper la docenza Universitaria che, è vero, è tornata subito online; ma lo sto usando per girare su e giù l'Italia; per un giornalismo sul. Non prigioniero dei codici Zoom e Meet che rischiano di viziare e piegare l'informazione e la realtà.". A scriverlo su Twitter è laRai Barbara, annunciando di avereilcontro il

Advertising

rtl1025 : ??Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex dirett… - TV7Benevento : Covid: giornalista Carfagna, 'ho fatto vaccino e lo uso per lavorare sul campo, crocifiggetemi'... - pinpin68 : RT @Presa_Diretta: La nostra @danicipp è la vincitrice della II edizione del Premio giornalistico “Umberto Rosa” categoria “Radio e Tv” e p… - AndreaLiberati : RT @Presa_Diretta: La nostra @danicipp è la vincitrice della II edizione del Premio giornalistico “Umberto Rosa” categoria “Radio e Tv” e p… - chocolatpzapepe : RT @Presa_Diretta: La nostra @danicipp è la vincitrice della II edizione del Premio giornalistico “Umberto Rosa” categoria “Radio e Tv” e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giornalista

TUTTO mercato WEB

Nell'intervista alJordi Évole del canale tv spagnolo La Sexta , Miguel Bosé ha espresso, tra le altre cose, la sua contrarietà all' utilizzo della mascherina per proteggersi dale ...... perché chi nega ilè un deficiente". Sono state queste le parole dichiarate da Roberto Poletti, commentando così le dichiarazioni di Bosè . Ilavrebbe anche aggiunto una sua ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ho fatto il vaccino per la docenza Universitaria che, è vero, è tornata subito online; ma lo sto usando per girare su e giù l'Italia; per un giornalismo sul campo. Non pri ...Quale impatto ha avuto sugli studenti e sulle famiglie la didattica a distanza? Secondo gli psicologi sta causando danni agli adolescenti ...