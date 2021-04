COVID, ennesimo decesso al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia subintensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 75 anni di Forino (Av), ricoverato dal 3 aprile. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 74 pazienti: 10 in terapia intensiva, 27 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 13 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia subintensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 75 anni di Forino (Av), ricoverato dal 3 aprile. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 74 pazienti: 10 in terapia intensiva, 27 nelle aree verde e gialla delHospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 13 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** COVID, ennesimo decesso al Moscati di #Avellino: il punto sui ricoveri ** - l_lorrai : Ennesimo tampone molecolare fatto!!! Maledetto covid?? - hypvos : anche oggi ringrazio il covid per questo ennesimo pianto che mi sta facendo fare davanti al computer - RedazioneLaNews : #Milano Milano, drive through per i tamponi Covid inaugurato e poi abbandonato: 'Ennesimo spreco'. Video - santebuc : RT @RaiNews: La sospensione di Johnson & Johnson è l'ennesimo ostacolo alla campagna di vaccinazione europea e sembra mettere un forte punt… -