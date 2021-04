Covid, dimesso l'arcivescovo di Bari - Bitonto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bari - L'arcivescovo di Bari - Bitonto è tornato a casa. dimesso questa mattina dall'Istituto Maugeri di Bari, monsignor Giuseppe Satriano è in lenta ripresa, dopo una forma molto seria di Covid che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 aprile 2021)- L'diè tornato a casa.questa mattina dall'Istituto Maugeri di, monsignor Giuseppe Satriano è in lenta ripresa, dopo una forma molto seria diche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dimesso Covid, dimesso l'arcivescovo di Bari - Bitonto Bari - L'arcivescovo di Bari - Bitonto è tornato a casa. Dimesso questa mattina dall'Istituto Maugeri di Bari, monsignor Giuseppe Satriano è in lenta ripresa, dopo una forma molto seria di Covid che lo ha costretto prima al ricovero nell'ospedale 'Miulli' ...

Covid: oggi in Molise nessun decesso, ma aumentano ricoveri e contagi. Campobasso e Bojano i centri più colpiti ... 4 le persone che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere a fronte di un solo dimesso . Si registra,... 642 gli attualmente positivi in regione, mentre 64 sono i pazienti ricoverati per Covid. 57 al ...

Covid, dimesso l'arcivescovo di Bari-Bitonto La Gazzetta del Mezzogiorno Bollettino Covid 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 decessi Sale a 3.809.193 il numero totale di persone che sono risultate positive al Covid da inizio pandemia, mentre i morti salgono a 115.557. I guariti o dimessi totali sono ad oggi 3.178.976: +20.251 ...

Daniele De Rossi, a Roma spunta un murale dedicato al centrocampista “gladiatore” che combatte contro il Covid – Video Nella serata del 13 aprile la Street Artist Laika ha affisso un nuovo poster, in via dell’Arco della Fontanella, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele II, dedicato a Daniele De Rossi. L’ex Capitano de ...

