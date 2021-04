Covid: da ieri altri 469 decessi, ma dall’inizio dell’emergenza ben 3.178.976 guariti. A Roma oggi 600 casi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Situazione più o meno stabile rispetto a ieri, con ben 334.766 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi 16.168 nuovi contagi che per oggi hanno fissato l’indice di positività è al 4,8%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 514.660, dunque ben 4.560 in meno rispetto a ieri. oggi la regione maggiormente colpita dai nuovi casi è la Campania (2.212), seguita da Lombardia (2.153). Quindi, con un ‘migliaio’ di casi in meno, ecco la Sicilia (1.542), la Puglia (1.488), il Piemonte (1.439), il Lazio (1.230), la Toscana (1.168) e il Veneto (1.081). Terribile anche oggi il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore: altri ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Situazione più o meno stabile rispetto a, con ben 334.766 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono emersi 16.168 nuovi contagi che perhanno fissato l’indice di positività è al 4,8%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 514.660, dunque ben 4.560 in meno rispetto ala regione maggiormente colpita dai nuovi casi è la Campania (2.212), seguita da Lombardia (2.153). Quindi, con un ‘migliaio’ di casi in meno, ecco la Sicilia (1.542), la Puglia (1.488), il Piemonte (1.439), il Lazio (1.230), la Toscana (1.168) e il Veneto (1.081). Terribile ancheil bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore:...

