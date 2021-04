Covid, Croce Rossa: tamponi gratis nelle stazioni. Anche a Firenze (Di mercoledì 14 aprile 2021) tamponi anti Covid gratuiti, nelle stazioni ferroviarie, a cura della Croce Rossa Italiana. Il servizio sarà attivo Anche a Firenze dal mese di maggio. Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica, chiunque potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido nelle tensostrutture allestite dalla Croce Rossa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021)antigratuiti,ferroviarie, a cura dellaItaliana. Il servizio sarà attivodal mese di maggio. Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica, chiunque potrà sottoporsi al tampone antigenico rapidotensostrutture allestite dallaL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Covid, Croce Rossa: tamponi gratis nelle stazioni. Anche a Firenze - bloomihwng : Poi vbb periodo covid a parte la gente che dice no 37 non è febbre mentre io se vedo 37 sul termometro mi faccio il… - lucazacchi1963 : Il COVID te lo spiattella davanti in modo forse brutale ma efficace. Il piccolo, il misero, la croce quotidiana ti… - emidiovicenzoni : ??Croce rossa italiana comitato di Lecco..?? Assistenza sanitaria Centro Vaccinazioni Covid-19 Palataurus ??Lecco @ Cr… - QuinewsCuoio : Coronavirus, 65 nuovi casi in 24 ore -