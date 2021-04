Covid: Consulenti lavoro, per i medici obbligo vaccinazione 'relativo' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - Il decreto legge n. 44/2021 non elimina le ampie sacche di discrezionalità in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario e non punibilità degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario. A sottolinearlo è la Fondazione Studi Consulenti del lavoro nell'approfondimento del 14 aprile 202. Il provvedimento "è stato accolto troppo frettolosamente - sottolinea la Fondazione - come la norma che ha introdotto Cnel nostro ordinamento l'obbligo di vaccinazione diffusa dei lavoratori, con connesso diritto di licenziamento nel caso di rifiuto. Invero, i contenuti del citato decreto dicono tutt'altro". Nel nuovo documento la Fondazione Studi analizza quindi la non estendibilità della platea di destinatari determinata dalla nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - Il decreto legge n. 44/2021 non elimina le ampie sacche di discrezionalità in materia divaccinale del personale sanitario e non punibilità degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario. A sottolinearlo è la Fondazione Studidelnell'approfondimento del 14 aprile 202. Il provvedimento "è stato accolto troppo frettolosamente - sottolinea la Fondazione - come la norma che ha introdotto Cnel nostro ordinamento l'didiffusa dei lavoratori, con connesso diritto di licenziamento nel caso di rifiuto. Invero, i contenuti del citato decreto dicono tutt'altro". Nel nuovo documento la Fondazione Studi analizza quindi la non estendibilità della platea di destinatari determinata dalla nuova ...

