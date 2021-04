Covid: consulenti lavoro, introdurre non punibilità per datori lavoro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - Il decreto legge n. 44/2021, quello che stabilisce l'obbligo della vaccinazione anti Covid per il personale sanitario, introduce anche "il tema della non punibilità del personale sanitario che inocula il vaccino seguendo tutte le necessarie prescrizioni". Lo evidenzia la Fondazione Studi consulenti del lavoro nell'approfondimento del 14 aprile 2021. "Il decreto in effetti introduce uno scudo penale per i vaccinatori che dimostrino di avere compiuto il proprio dovere professionale con rigore e rispetto delle regole. Ma la stessa protezione non spetta al datore di lavoro dei medesimi dipendenti che scelgano di non vaccinarsi, creando contagio. Così come nessun accenno a un qualsiasi rilievo disciplinare è fatto per quest'ultimi", aggiungono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - Il decreto legge n. 44/2021, quello che stabilisce l'obbligo della vaccinazione antiper il personale sanitario, introduce anche "il tema della nondel personale sanitario che inocula il vaccino seguendo tutte le necessarie prescrizioni". Lo evidenzia la Fondazione Studidelnell'approfondimento del 14 aprile 2021. "Il decreto in effetti introduce uno scudo penale per i vaccinatori che dimostrino di avere compiuto il proprio dovere professionale con rigore e rispetto delle regole. Ma la stessa protezione non spetta al datore didei medesimi dipendenti che scelgano di non vaccinarsi, creando contagio. Così come nessun accenno a un qualsiasi rilievo disciplinare è fatto per quest'ultimi", aggiungono ...

