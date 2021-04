Covid Campania, oggi 2.212 contagi e 27 morti: dati 14 aprile. A Napoli 487 casi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 2.212 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 27 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 21.170 tamponi molecolari. I sintomatici sono 701. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono 27, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.851. Sono 1.615 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 264.906. In calo i ricoveri: sono 127 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto al dato diffuso ieri, e 1.585 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 7 in meno rispetto a ieri. A Napoli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 2.212 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella del bollettino di14. Registrati inoltre altri 27. I nuovisono emersi dall’analisi di 21.170 tamponi molecolari. I sintomatici sono 701. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono 27, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 5.851. Sono 1.615 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 264.906. In calo i ricoveri: sono 127 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto al dato diffuso ieri, e 1.585 i pazientiricoverati in reparti di degenza, 7 in meno rispetto a ieri. A...

