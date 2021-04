Covid, Calenda: 'Con 350mila vaccini al giorno si riapre il 15 maggio' (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Il nostro piano prevede 350mila vaccini al giorno, meno di quelli annunciati, e il ritorno alla normalità il 15 maggio'. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, aggiungendo: 'Le Regioni però ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Il nostro piano prevedeal, meno di quelli annunciati, e il ritorno alla normalità il 15'. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, aggiungendo: 'Le Regioni però ...

