Advertising

borghi_claudio : @gloquenzi Chiedeva che prima di decretare sulle limitazioni delle libertà personali causa covid (zone rosse, restr… - GiorgioCarbon12 : RT @borghi_claudio: @gloquenzi Chiedeva che prima di decretare sulle limitazioni delle libertà personali causa covid (zone rosse, restrizio… - ENRICO27218318 : RT @martinoloiacono: ?? COVID: CABINA REGIA VENERDÌ, SUL TAVOLO ANCHE RITORNO AREE GIALLE DA SUBITO (Adnkronos) - GuidoBortolato : RT @borghi_claudio: @gloquenzi Chiedeva che prima di decretare sulle limitazioni delle libertà personali causa covid (zone rosse, restrizio… - RdiMilano : RT @borghi_claudio: @gloquenzi Chiedeva che prima di decretare sulle limitazioni delle libertà personali causa covid (zone rosse, restrizio… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid cabina

Metro

...le risorse necessarie per fronteggiare le necessità legate alla crisi economica innescata dalregia venerdì, sul tavolo possibile ritorno a breve aree gialle A quanto apprende l'...Decisivo sarà il valore di giovedì 15 aprile, in base al quale ladi regia attribuirà i ...siamo sotto la soglia critica del 30% dei posti letto occupati in terapia intensiva da malati. ...La Campania viaggia ancora sotto la soglia critica dei 250 contagi cumulati settimanali ogni 100mila abitanti. Ma negli ultimi giorni i numeri sono cresciuti fino a quota 233. Decisivo sarà il valore ...Le vaccinazioni contro il covid proseguono in Italia ad un ritmo sempre crescente ... Ognuno farà le proprie valutazioni in cabina elettorale alle prossime elezioni. Voglio solo sollevare un problema ...