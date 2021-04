Covid: Boccia 'De Luca seguirà le indicazioni del governo' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Muoiono anche i 70enni, ai 60enni e, purtroppo, succede anche a qualcuno più giovane. L'economia viene sempre dopo la vita e la protezione della salute. Ma si tratta di capire, sono sicuro che De Luca seguirà le indicazioni del governo. De Luca è un ottimo presidente di Regione". Lo ha detto Francesco Boccia a Tagadà a proposito dei vaccini in Campania. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Muoiono anche i 70enni, ai 60enni e, purtroppo, succede anche a qualcuno più giovane. L'economia viene sempre dopo la vita e la protezione della salute. Ma si tratta di capire, sono sicuro che Deledel. Deè un ottimo presidente di Regione". Lo ha detto Francescoa Tagadà a proposito dei vaccini in Campania.

