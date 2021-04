Covid: beffa di San Valentino a bar e ristoranti. Ristori per tardiva comunicazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'hanno definita la beffa di San Valentino. In effetti, bar e ristoranti avevano fatto rifornimenti e preso prenotazioni per domenica 14 febbraio, festa degli innamorati, salvo poi dover bloccare tutto perchè la Toscana era finita in zona arancione. Con perdita di provviste e di incassi. Per questo il Consiglio regionale, oggi 14 aprile 2021, ha votato all'una nimità una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale per predisporre immediati e adeguati Ristori L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'hanno definita ladi San. In effetti, bar eavevano fatto rifornimenti e preso prenotazioni per domenica 14 febbraio, festa degli innamorati, salvo poi dover bloccare tutto perchè la Toscana era finita in zona arancione. Con perdita di provviste e di incassi. Per questo il Consiglio regionale, oggi 14 aprile 2021, ha votato all'una nimità una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale per predisporre immediati e adeguatiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid: beffa di San Valentino a bar e ristoranti. Ristori per tardiva comunicazione - ADUC1 : #Voucher turismo/covid. Verso la proroga della validità? Dalla beffa alla tragedia - RosarioLavorgna : 'Le piccole imprese sono allo stremo e in zona rossa subiscono, oltre al danno, anche la beffa di vedere strade pie… - AnnaP1953 : RT @orsatrawinska: Roma, beffa Tari per i locali: «Meno rifiuti col Covid, ma ora si paga di più» - ENRICO27218318 : RT @orsatrawinska: Roma, beffa Tari per i locali: «Meno rifiuti col Covid, ma ora si paga di più» -