Covid | arrivate in Campania 148 590 dosi di vaccino Pfizer Attese anche 15 500 dosi di vaccino Astrazeneca

Advertising

Corriere : Arrivate in Italia le nuove dosi di Pfizer. Vaccini ai parenti: 15 indagati a Oristano - mattinodinapoli : Covid a Napoli, arrivate 150mila dosi del vaccino Pfizer. Si attende l'Astrazeneca - RCN_101 : Nuova maxi fornitura di #vaccini #Pfizer in provincia di #Cosenza . - infoitsalute : Vaccino Covid, dosi Pfizer arrivate in Italia - Cosenza2punto0 : Covid Cosenza, nuova fornitura di vaccini Pfizer: arrivate oltre 16mila dosi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivate

ROMA on line

... tanto per cominciare, le prime 185mila dosiieri all'aeroporto militare di Pratica di ... Ed è legato alle due grandi famiglie di vaccini in campo contro il. Sappiamo infatti che esistono ...Le dosi sonoin Italia da Lipsia e sono destinate a varie località del nostro Paese. In occasione della campagna vaccinale contro la pandemia in atto, la Polizia di Stato, ha pianificato i ...Sono arrivate oggi in Campania 148.590 dosi di vaccino Pfizer. Le dosi saranno ora distribuite alle sette Asl regionali. Attese tra oggi e domani in Campania anche 15.500 dosi di vaccino Astrazeneca..«Miguel Bosé? Un negazionista folle». Ornella Vanoni risponde così su Twitter al cantante che in un'intervista sul canale tv "La Sexta" aveva ...