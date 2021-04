Covid, allarme Johnson & Johnson: vaccino sospeso in Europa ed Usa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Johnson & Johnson ferma il rilascio del farmaco in Europa dopo che la somministrazione è stata bloccata negli Usa per alcuni casi di trombosi. J&J, vaccinazioni sospese (pixabay.com)Johnson & Johnson come AstraZeneca. Il vaccino monodose anti Covid-19 è stato sospeso negli Stati Uniti in seguito a sei casi di trombosi cerebrale, uno dei quali risultato fatale. Lo hanno fatto sapere il Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) e la Food and Drug Association (FDA) attraverso una nota congiunta, in cui si specifica che gli episodi sono estremamente rari. Come noto, si parla di un problema analogo a quello ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)ferma il rilascio del farmaco indopo che la somministrazione è stata bloccata negli Usa per alcuni casi di trombosi. J;J, vaccinazioni sospese (pixabay.com)come AstraZeneca. Ilmonodose anti-19 è statonegli Stati Uniti in seguito a sei casi di trombosi cerebrale, uno dei quali risultato fatale. Lo hanno fatto sapere il Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) e la Food and Drug Association (FDA) attraverso una nota congiunta, in cui si specifica che gli episodi sono estremamente rari. Come noto, si parla di un problema analogo a quello ...

Advertising

PicenoTime : Covid, Assocalzaturifici lancia l'allarme: “Oltre la soglia critica, a rischio 30mila posti di lavoro”… - infoiteconomia : Covid, i piani per salvare la stagione estiva. Turismo in allarme: «Vaccinate i nostri addetti» - fisco24_info : Covid: 27.000 casi in Argentina, nuovo record giornaliero: Allarme per carenza di disponibilità di letti in rianima… - LaGazzettaWeb : Covid 19, è allarme: così si spopola la scuola pugliese - Daniele_Manca : Covid, i piani per salvare la stagione estiva. Turismo in allarme: «Vaccinate i nostri addetti»- ?@Corriere? -