Covid, a Napoli 500 casi nelle ultime 24 ore. De Magistris: "Dati preoccupanti"

"A Napoli, nelle ultime 24ore, contiamo circa 500 positivi. Tantissimi. Per la precisione, 485. A meno che non siano Dati che includono qualche positivo non registrato nei giorni scorsi, sono Dati preoccupanti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Kiss Kiss Napoli. "Solo il vaccino – ha aggiunto l'ex pm – si è capito, può contrastare questo virus. Impensabile infatti un nuovo lockdown". Sulla riapertura degli stadi aggiunge: "Speriamo che la decisione di riportare le persone allo stadio si riesca a mantenere. Troppe volte dall'annuncio non si è passato ai fatti. Tutto ciò che è all'aperto, con i dovuti accorgimenti, si può fare. E vale per calcio, sport, cultura, cinema e così ..."

