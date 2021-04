Covid, 469 morti. Chi parla di riaprire non ha capito in che situazione siamo, dice Crisanti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea Crisanti, torna a ribadire la completa sicurezza del vaccino di AstraZeneca. E reputa demagogico parlare di riaprire tutto ora. Il Ministero dell’Interno comunica che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 16.168 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 469 morti. Totale persone L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea, torna a ribadire la completa sicurezza del vaccino di AstraZeneca. E reputa demagogicore ditutto ora. Il Ministero dell’Interno comunica che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 16.168 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 469. Totale persone L'articolo proviene da Leggilo.org.

