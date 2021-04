Covid: 27.000 casi in Argentina, nuovo record giornaliero (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le autorità sanitarie argentine hanno fornito ieri un nuovo bilancio di contagi da Covid - 19 per le ultime 24 ore, e la cifra di 27.001 casi registrata costituisce un nuovo record assoluto da quando ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le autorità sanitarie argentine hanno fornito ieri unbilancio di contagi da- 19 per le ultime 24 ore, e la cifra di 27.001registrata costituisce unassoluto da quando ...

Advertising

CarloCalenda : Taglio di risorse, nell’anno del Covid, e quasi totale assenza di pianificazione finanziaria: il risultato è che so… - carmelo_lipari : Dunque percentuale di morte: - 1 su 60.000.000 di beccarsi il Covid - 1 su 10.000.000 di vaccinati Vince e vive ancora la prima opzione - fisco24_info : Covid: 27.000 casi in Argentina, nuovo record giornaliero: Allarme per carenza di disponibilità di letti in rianima… - 69Nique : @flayawa Italia 60 milioni di abitanti 112.000 morti di covid, Giappone 126 milioni di abitanti 9.500 morti di covi… - De_Treias : RT @Hazydavey38: 476 morti per covid solo in Italia nelle ultime 24 ore. Ci sono 6 casi SOSPETTI di trombosi su 6,8 milioni di dosi J&J, un… -