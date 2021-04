Covid-19, i dati del 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il bollettino Covid del 14 aprile mostra come nelle ultime 24 ore siano stati 16.168 i nuovi contagiati a fronte di 334.766 tamponi. I decessi sono stati invece 469. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il bollettinodel 14mostra come nelle ultime 24 ore siano stati 16.168 icontagiati a fronte di 334.766 tamponi. I decessi sono stati invece 469. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Sulla base di questi dati possiamo affermare che Israele, grazie alla vaccinazione a tappeto, oggi è praticamente u… - StefanoFeltri : L'Istituto superiore di sanità ha consegnato i dati Covid agli studiosi sbagliati: quelli dei Lincei non li sanno u… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 DOPO OK DEL GOVERNO ARRIVA L'UFFICIALITÀ DALLA UEFA ROMA TRA LE SEDI DELL'EUROPEO CON ALMENO IL… - paciolla_sabino : Rilancio uno stralcio di un articolo di The Difender che riporta un aggiornamento al 1 aprile degli effetti collate… - orizzontescuola : Covid-19, i dati del 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti -