Covid-19 | bollettino 14 aprile | 16 168 contagiati e 469 decessi

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 14 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Dopo anziani vaccini alle isole”. DIRETTA - fisco24_info : Covid Italia, oggi 16.168 contagi e 469 morti: bollettino 14 aprile: Le news sull'emergenza Coronavirus e i dati de… - CosenzaChannel : ??Aumentano i contagi in provincia di #Cosenza, ma oggi si registrano tre pazienti in meno negli altri reparti dedic… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

I casi a Roma città sono a quota 500" riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, neldopo la videoconferenza della task - force regionale per- 19 con i direttori generali ...) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => I morti registrati daldi oggi ... Al momento in Liguria ci sono dunque 7314 casi "attivi" di, di cui 3356 in provincia di ...Sono 16.168 i positivi al test del covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute ...Resta molto alto il numero dei nuovi positivi da Covid in Campania, 2.212, di cui 701 sintomatici, su 21.170 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza relativo è del 10,44%, in lieve calo ri ...