Covid | 16 168 nuovi casi e 469 morti | il bollettino del 14 aprile 2021

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Italia,oggi 14, contagi, guariti Ultime 24 ore: 16.168 Decessi: 469 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali: Decessi: Guariti: In Italia oggi, mercoledì 14, si registrano 16.168positivi e 469. Ieri c’erano stati 13.447e 476. In totale sono stati effettuati tamponi (ieri erano stati 304.990). L’indice di positività è al %, rispetto al 4,4 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono (-). Il bilancio delle vittime ammonta a (+). I guariti invece sono ...

Advertising

LavoriPubblici : Il #BollettinoUfficiale della #ProtezioneCivile con i dati aggiornati della #pandemia #coronavirus #covid19 Oggi Ta… - fisco24_info : Covid Italia, oggi 16.168 contagi e 469 morti: bollettino 14 aprile: Le news sull'emergenza Coronavirus e i dati de… - Avvenire_Nei : 16.168 nuovi casi e 469 morti. In calo i ricoverati - orizzontescuola : Covid-19, i dati del 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti - occhio_notizie : Covid, il bollettino di oggi 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 168

Il generale Figliuolo: 'In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer in più'. Dopo la sospensione da parte delle autorità sanitarie americane, Johnson & Johnson rimanda il lancio in Europa e le dosi già ...Calano ancora i numeri negli ospedali: i pazienti conricoverati sono complessivamente 2.013 (... Toscana In Toscana sono 212.025 i casi di positività al coronavirus, 1.in più rispetto a ieri: ...Covid Italia, il bollettino di oggi 14 aprile 2021. Sono 16.168 i nuovi contagi e 469 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi positivi erano stati 13.447, 476 ...(Adnkronos) – Sono 16.168 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 14 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della ...