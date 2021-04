(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 16.168 idain Italia secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati469che portano a 115.557 il totale deidall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Da ieri sono stati processati 334.766 tamponi. L’indice di positività è al 4,8%. I pazienti in terapia intensiva sono 3.490 (-36 da ieri), con 216 ingressi giornalieri. I guariti sono in tutto 3.178.976 (+20.251). La regione che ha fatto segnare l’incremento più alto di nuovi casi è la Cama con 2.212 positivi da ieri, seguita dalla Lombardia con 2.153.: «Non stiamo curando» Una situazione che continua a creare allarme. Per Luca ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 16.168 nuovi casi con 334.766 tamponi e altri 469 decessi #covid - HuffPostItalia : Covid: 16.168 nuovi casi e 469 vittime - RenzoCianchetti : RT @SecolodItalia1: Covid, 16.168 contagi e altri 469 decessi. Pani: «Troppi morti. Si pensa solo ai vaccini e non alle cure» - Rossell57015480 : RT @SecolodItalia1: Covid, 16.168 contagi e altri 469 decessi. Pani: «Troppi morti. Si pensa solo ai vaccini e non alle cure» - SecolodItalia1 : Covid, 16.168 contagi e altri 469 decessi. Pani: «Troppi morti. Si pensa solo ai vaccini e non alle cure»… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 168

Corriere della Sera

Leggi ancheItalia, oggi 16.contagi e 469 morti: bollettino 14 aprileItalia oggi, contagi regione per regione: bollettino e tabella 14 aprile In particolare, sono 'solo' 5 ad oggi le ...Intanto in Italia sono stati 16.i positivi al test del coronavirus in Italia in 24 ore. Martedì ... Sono 3.490 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia, in calo di 36 unità ...A 168 giorni dalla gara disputata il 1 novembre dello scorso anno ... Come cinque mesi fa, a causa delle restrizioni dovute alle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, sulle tribune non potrà ...Gli attualmente positivi sono 13.024. Intanto in Italia sono stati 16.168 i positivi al test del coronavirus in Italia in 24 ore. Martedì erano stati 13.447. Sono state invece 469 le vittime in un ...