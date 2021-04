“Costretto a lasciare la spiaggia”. Isola dei Famosi, problemi per il naufrago: “Accertamenti in corso” (Di mercoledì 14 aprile 2021) In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, è accaduto un imprevisto in Honduras e il tutto si è scoperto nel daytime, andato in onda il 14 aprile. Dopo l’abbandono di Beppe Braida, colpito da problemi familiari a causa del coronavirus che ha infettato i suoi genitori costringendo al ricovero in ospedale il padre, è successo un altro episodio importante. Uno dei naufraghi è infatti stato Costretto ad abbandonare ‘Playa Reunion’, tra lo sconcerto generale degli altri concorrenti. A proposito del reality show di Ilary Blasi, l’ex protagonista Daniela Martani è intervenuta affermando: “Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi accettato sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no. Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) In attesa della prossima puntata de ‘L’dei’, è accaduto un imprevisto in Honduras e il tutto si è scoperto nel daytime, andato in onda il 14 aprile. Dopo l’abbandono di Beppe Braida, colpito dafamiliari a causa del coronavirus che ha infettato i suoi genitori costringendo al ricovero in ospedale il padre, è successo un altro episodio importante. Uno dei naufraghi è infatti statoad abbandonare ‘Playa Reunion’, tra lo sconcerto generale degli altri concorrenti. A proposito del reality show di Ilary Blasi, l’ex protagonista Daniela Martani è intervenuta affermando: “Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi accettato sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no. Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel ...

Advertising

cpetacci : RT @giure99: Affermazione di comodo: lo dico ma lo attribuisco ad altri. @robersperanza è nel mirino della stragrande maggioranza dei citta… - giure99 : Affermazione di comodo: lo dico ma lo attribuisco ad altri. @robersperanza è nel mirino della stragrande maggioranz… - MassSomm : @articoloUnoMDP Probabile che alla fine @robersperanza venga costretto a lasciare l'incarico. In Italia quando si… - BullaInterista : #Ibrahimovic a forza di trasgredire sarà costretto a lasciare l'Italia come fecero con Maradona. - GVDeChiara : @annatrieste Non ti immaginavo così ipocrita. Perché i pregiudizi nei confronti di un calciatore costretto a lascia… -